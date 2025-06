Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg - Hinweis in eigener Sache zur Erreichbarkeit der Pressestelle

Polizeidirektion Bad Segeberg (ots)

Die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg ist ab sofort für Medienvertreterinnen und -vertreter nur noch über die zentrale Rufnummer 04551-884-2020 zu erreichen. Die bisher öffentlich bekannten Nebenstellen sind nicht mehr zu kontaktieren.

Eine Erreichbarkeit der hiesigen Pressestelle ist über die zentrale Nummer grundsätzlich von Montag bis Freitag in einem Zeitraum von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr gewährleistet. Außerhalb der Regelarbeitszeit, insbesondere an Wochenenden und Feiertagen, steht die Einsatzleitstelle der Polizei in Elmshorn weiterhin unter der bekannten Rufnummer für eingeschränkte Auskünfte zur Verfügung.

Wir bitten um Beachtung der mitgeteilten Änderungen und wünschen ein angenehmes Wochenende.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell