Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Unbekannte zerkratzen diverse Autos und richten Schaden von knapp 30.000 Euro an - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Bild-Infos

Download

Trappenkamp (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag (31.05./01.06.2025) ist es in der Kurlandstraße zu diversen Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerkratze in einem Zeitraum vom späten Samstagabend bis zum folgenden Sonntagmorgen eine unbekannte Täterschaft mit einem spitzen Gegenstand die Lacke an verschiedenen Fahrzeugen.

Der Polizei sind bisher sieben beschädigte Pkw (Honda CR-V, VW Polo, zwei Toyota Yaris, Ford Kuga sowie Fusion und Hyundai i10) bekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Fahrzeuge betroffen waren, die jedoch vor der Anzeigenaufnahme vom Tatort entfernt wurden. Der summierte Sachschaden wird vorläufig auf 29.000 Euro geschätzt.

Bisher ergaben sich für die ermittlungsführende Polizei Trappenkamp keine Hinweise auf tatverdächtige Personen, weshalb sich nun an die Öffentlichkeit gewandt wird.

Geschädigte Fahrzeughalter, die bisher keinen Kontakt zur Polizei aufgenommen haben, sowie mögliche Zeugen zum Tatgeschehen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04323-805270 zu melden oder persönlich bei der Dienststelle in Trappenkamp zu erscheinen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell