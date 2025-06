Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizeieinsatz wegen angeblich gesichteter Person mit Schusswaffe

Elmshorn (ots)

Am heutigen Montag (16.06.2025) ist es in Elmshorn zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem die Einsatzkräfte sich an der Kräftesammelstelle im Hedwig-Kreuzfeld-Weg mit Schutzausrüstung und Bewaffnung ausrüsten mussten. Dieser Umstand wurde von Bürgern wahrgenommen und löste Besorgnis aus.

Um 11.54 Uhr ging über Notruf ein Anruf ein, dass im Henry-Dunant-Ring auf einem Grunstück einer Wohnanlage ein älterer Herr mit Schusswaffe gesehen worden war. Die Perrson, ein 89-jähiger Elmshorner, war von Einsatzbeginn an namentlich und mit Wohnanschrift bekannt. Die Einsatzkräfte haben das Einsatzgebiet umstellt und gesichert. Im Anschluss wurde der Senior in seiner Wohnung angetroffen. Tatsächlich trug der Mann eine Schreckschusswaffe in seiner Hosentasche. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass der Mann berechtigt in Besitz dieser Schreckschusswaffe war. Trotzdem haben die Einsatzkräfte die Schusswaffe aus gefahrenabwehrenden Gründen vorerst sichergestellt.

Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Umstellung des Einsatzgebietes wurde um 12.48 Uhr aufgelöst. Der Einsatz war gegen 13.15 Uhr beendet.

