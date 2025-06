Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Polizei Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 11.06.2025 17:00 Uhr bis zum 13.06.2025 19:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz am UKS in Homburg in Höhe des Gebäudes 24 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten grünen VW T-Cross mit SB-Kreiskennzeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell