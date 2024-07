Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Betrunkener stürzt ins Gleis

Triebfahrzeugführer erleidet Schock

München (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18. Juli) stürzte ein 22-Jähriger an der Donnersbergerbrücke unter Alkoholeinfluss in den Gleisbereich hinter eine S-Bahn und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Der Triebfahrzeugführer, der zunächst davon ausging den Mann überrollt zu haben, erlitt einen Schock. Der 49-jährige Triebfahrzeugführer einer stadtauswärts verkehrenden S4 Richtung Geltendorf meldete gegen 1:45 Uhr, eine Person an der Donnersbergerbrücke überfahren zu haben. Bei Eintreffen der Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr München konnte ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck im Gleisbereich angetroffen werden, der ansprechbar war aber Kopfverletzungen aufwies. Er kam nach einer ersten Behandlung durch die Rettungskräfte zur weiteren Abklärung seines Gesundheitszustandes in ein Münchner Krankenhaus, wo ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde. Eine Auswertung der Kameraaufzeichnungen vom Bahnsteig ergab, dass der junge Mann hinter die S-Bahn stürzte, nachdem diese zum Stehen gekommen war. Grund hierfür war augenscheinlich die Alkoholisierung des 22-Jährigen. Der Triebfahrzeugführer, der einen Schock erlitt wurde vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut und musste seinen Dienst abbrechen. Nach ca. 45 Minuten konnte die zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen veranlasste Gleissperrung gegen 2:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

