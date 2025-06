POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Homburg (ots) - Am 10.06.2025 wurde festgestellt, dass bislang unbekannter Täter versucht hat sich unberechtigt Zutritt zum Gebäude des Blutspendedienstes des UKS Homburg in der Ringstraße in Homburg zu verschaffen. Der genaue Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Es entstand hierbei Sachschaden an einer Zugangstür des Gebäudes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

mehr