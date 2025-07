Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 26.07.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Trunkenheit im Straßenverkehr

Aurich - Am Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, meldeten Zeugen, dass eine Person möglicherweise auf der Emder Straße in Aurich einen PKW unter dem Einfluss von Alkohol führt. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der 39-jährige Fahrzeugführer aus Südbrookmerland angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er mit knapp 1,7 Promille erheblich alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aurich - Eine unbekannte Täterschaft verursachte am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes in der Esenser Straße einen Verkehrsunfall. Dabei stieß der PKW mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW (Opel) zusammen. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Ein Verfahren wurde gegen den unbekannteren Täter eingeleitet.

Altkreis Norden

Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Streit endet mit Tritt

Reepsholt - Am frühen Samstagmorgen kam es in Reepsholt in der Straße "Hohe Warf" zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Zuge dessen verletzte sich ein 21-jähriger Friedeburger leicht am Bein durch einen Tritt eines 38-jährigen Friedeburgers gegen eine Fahrzeugtür. Da der jüngere Mann mit seinem Bein noch zwischen Tür und Fahrzeug befand, wurde dieses kurzfristig eingeklemmt. Der Streit konnte geschlichtet werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wittmund - Am Freitagmittag kam es in Wittmund auf der Umgehungsstraße B461 in Höhe des Kreisverkehrs zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 19-jähriger Wittmunder kam im Kurvenbereich in Richtung des Kreisverkehrs mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

