Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unbekannte Täter brechen in Juweliergeschäft ein - Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

Am 21.07.2025 (Montag) ist es gegen 03.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft gekommen. Zwei Täter erlangten Schmuck aus den Auslagen.

Gegen 03.00 Uhr verschafften sich zwei Täter Zutritt zu einem Juwelier in der Bahnhofstraße. Hierbei verursachten sie ordentlich Lärm, so dass ein Zeuge aufmerksam wurde. Die beiden Täter nahmen sich Schmuck aus den Auslagen und Vitrinen an sich. Nach sehr kurzer Zeit verließen die Täter das Gebäude wieder und flüchteten von dort zu Fuß in Richtung Spitzerdorfstraße, wo sie links abbogen und dann aus dem Sichtfeld des Zeugen verschwanden.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände muss noch ermittelt werden, dürfte aber nach ersten Einschätzungen in einem niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Männlich, ca. 180 cm groß, dunkle Sturmhaube, dunkler Hoodie, dunkle Jacke, dunkle Jeans, dunkle Schuhe. Dieser Täter trug eine dunkle Kunststofftragetasche bei sich.

2. Männlich, ca. 180 cm groß, dunkle Sturmhaube , dunkler Hoodie, dunkle Jacke, dunkle Jeans, helle Schuhe. Dieser Täter trug eine helle Kunststofftragetasche bei sich.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Angaben von möglichen Zeugen werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell