POL-SE: Bad Segeberg - Behördenleiterwechsel bei der Polizeidirektion Bad Segeberg - Einladung an die Medienvertreter/innen

Norderstedt (ots) - Am Freitagmorgen (18.07.2025) ist es in der Ulzburger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Transporter und einem Kind auf der Fahrbahn gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat i. H. Zwickmöhlen gegen 07:05 Uhr ein Kind hinter einem in Richtung Henstedt-Ulzburg haltendem Linienbus auf die Fahrbahn und wurde von einem in ...

