POL-SE: Norderstedt - Kind wird bei einem Verkehrsunfall auf der Ulzburger Straße schwer verletzt

Quickborn (ots) - Am Donnerstag (17.07.2025) ist es tagsüber in der Lindenstraße zu einem Einbruch in Einfamilienhaus gekommen, bei dem Bargeld von ungefähr 4.000 Euro entwendet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen drang eine unbekannte Täterschaft im Zeitraum von 06:10 Uhr bis 16:30 Uhr über ein Fenster ...

