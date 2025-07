Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Radfahrerin entfernt sich unerlaubt nach Zusammenstoß mit zweiter Radfahrerin - Frau mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Schenefeld (Pinneberg) (ots)

Am Donnerstag (17.07.2025) ist es in der Lindenallee zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen gekommen. Eine Frau erlitt schwere Kopfverletzungen während sich die zweite Frau unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren gegen 10:50 Uhr beide Radfahrerinnen in Richtung Friedrich-Ebert-Allee. In Höhe der Einmündung zum Scharrenkamp sind die beiden Beteiligten vermutlich zu nah aneinandergeraten und die 83-jährige Verkehrsteilnehmerin fiel zu Boden. Die unbekannte Radfahrerin hielt kurz an, fuhr dann mit ihrem E-Bike jedoch weiter und ließ die Verletzte vor Ort zurück. Eine weitere Fahrradfahrerin kam hinzu und informierte über den Notruf Polizei- und Rettungskräfte.

Die schwerverletzte Schenefelderin musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Eine Lebensgefahr konnte von den Ärzten vor Ort nicht ausgeschlossen werden.

Die flüchtige Fahrerin wurde mit einer ungefähren Körpergröße von 160 cm und schwarzen Haaren, die zu einem Zopf zusammen gebunden waren, beschrieben. Sie war dunkel gekleidet und vermutlich mit einem schwarzen Pedelec unterwegs. Nach ersten Angaben könnte das äußere Erscheinungsbild der Frau einem südostasiatischen Herkunftsland zuzuordnen sein.

Die Polizei Rellingen führt die Ermittlungen und bittet um weitere Hinweise zur beschriebenen Fahrradfahrerin. Wer hat noch den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum weiteren Fahrtweg der flüchtigen Beteiligten geben?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegengenommen.

