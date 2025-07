Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Folgemeldung - Seniorenpaar wird Opfer einer schweren Raubstraftat - Unbekannte dringen gewaltsam ins Haus ein

Norderstedt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (16.07.2025) kam es in Norderstedt-Garstedt zu einer schweren Raubstraftat, bei der ein älteres Ehepaar in ihrem Haus überfallen wurde.

Siehe hierzu die Pressemitteilung unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6077934

Die beiden Verletzten befinden sich weiterhin in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus und eine Befragung durch die Polizei konnte bisher nur eingeschränkt stattfinden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert einer sechsstelligen Eurosumme entwendet. Die Anzahl der tatbeteiligten Personen kann gegenwärtig noch nicht genannt werden.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen am Tatort sind mittlerweile abgeschlossen. Ein Mercedes SUV wurde zur Spurensicherung beschlagnahmt und eingeschleppt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter/der Täter dieses Fahrzeug genutzt haben/hat oder nutzen wollte/n.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Norderstedt, die sachdienliche Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegennimmt.

Wer hat am frühen Morgen in der Straße Ohlenhoff verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zur Flucht machen? Möglicherweise haben/hat sich die Täter/der Täter bereits im Vorfeld der Tat in diesem Bereich aufgehalten, um sich den Tatort genauer anzuschauen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell