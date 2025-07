POL-SE: Wedel - Seniorin wird auf offener Straße durch zwei Trickdiebe bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Polizeidirektion Bad Segeberg

Am Dienstagmittag (15.07.2025) ist es in der Straße Rosengarten, im Bereich vor der dortigen Stadtbücherei, zu einem Trickdiebstahl gekommen, bei dem zwei Männer eine Seniorin bestohlen.

Gegen 12:00 Uhr trat ein unbekannter Mann an die 88-jährige Wedelerin heran und besprühte sie von hinten vermutlich mit einer Farbsubstanz. Gleichzeitig trat ein zweiter unbekannter Mann an die Geschädigte heran und bot ihr aufdringlich Hilfe an. In diesem Moment nahmen die Täter eine von der Seniorin mitgeführte Dokumentenmappe an sich und entfernten sich. In der Mappe befanden sich 1.000 Euro Bargeld, das unmittelbar zuvor bei einer Bankfiliale abgehoben wurde.

Die Seniorin beschrieb die Täter in einem ungefähren Alter von 40 und 60 Jahren, die dunkel gekleidet waren. Einer trug eine Art "Schlägermütze/Schieberkappe" auf dem Kopf.

Die Polizei Wedel führt die Ermittlungen zu diesem Trickdiebstahl und sucht nach Hinweisen zu den beiden beschriebenen Personen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann weitere Angaben zu den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04103-5018-0 entgegengenommen.

Ausführliche Informationen zum Phänomen Taschendiebstahl und wie man sich davor schützen, finden Sie von der polizeilichen Kriminalprävention unter dem folgenden Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Die Polizeidirektion Bad Segeberg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass speziell für die Senioreninformationen ausgebildete Sicherheitsberater für Vorträge in Gruppengröße zur Verfügung stehen. Der Kontakt kann über die Polizei Segeberg - Sachgebiet Prävention - unter der Rufnummer 04551-884-2140 hergestellt werden.

