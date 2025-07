Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Seniorenpaar wird Opfer einer schweren Raubstraftat - Unbekannte dringen gewaltsam ins Haus ein - Ermittlungsmaßnahmen laufen

Norderstedt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (16.07.2025) ist es in der Straße Ohlenhoff in Norderstedt-Garstedt zu einer schweren Raubstraftat gekommen, bei der ein älteres Ehepaar in ihrem Haus überfallen wurde. Die Geschädigten mussten in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Tat ist um 07:02 Uhr polizeilich bekannt geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete die Bewohnerin in den frühen Morgenstunden die Haustür als eine unbekannte Täterschaft unter Anwendung von körperlicher Gewalt die Frau ins Haus zurück drang. Der/die Unbekannte/n fesselte/n das Ehepaar und durchsuchte/n die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bisher nicht abschließend geklärt.

Die beiden Opfer befinden sich gegenwärtig im Krankenhaus. Zum Verletzungsgrad können bisher keine Angaben gemacht werden.

Die von Beginn an intensiv geführten Ermittlungen laufen. Die Kriminalpolizei Norderstedt befindet sich mit weiteren Spurensicherungskräften vor Ort und auch Personensuchhunde wurden für eine weitere Absuche des Nahbereichs eingesetzt.

Ein Pkw Mercedes, den Einsatzkräfte im Nahbereich des Tatortes feststellten, wurde beschlagnahmt. Ein Zusammenhang mit der Tat wird zur Zeit geprüft.

Bereits am 04.07.2025 ist es in Ellerbek zu einer ähnlichen Tat gekommen (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6071536). Die Ermittlungen zu der Tat laufen weiterhin. Ob ein Zusammenhang mit der heutigen Tat besteht, kann gegenwärtig nicht gesagt werden und ist Gegenstand der Untersuchungen.

Eine weitere Pressemitteilung wird von der Polizeidirektion Bad Segeberg folgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell