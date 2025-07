POL-DU: Altstadt: Mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Duisburg (ots) - Eine Seniorin ist am Montagmittag (14. Juli, 13:45 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Wilhelm-Straße schwer verletzt worden. Ein 40-jähriger Autofahrer berichtete der Polizei, dass er gegen 13:45 Uhr mit seinem Pkw zurücksetzte, um in eine Parkbucht einzufahren. Dabei habe er die 89-Jährige, die sich zu Fuß hinter dem Fahrzeug befand, übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge ...

mehr