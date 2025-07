Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: 89-Jährige bei Parkmanöver überrollt

Duisburg (ots)

Eine Seniorin ist am Montagmittag (14. Juli, 13:45 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Wilhelm-Straße schwer verletzt worden. Ein 40-jähriger Autofahrer berichtete der Polizei, dass er gegen 13:45 Uhr mit seinem Pkw zurücksetzte, um in eine Parkbucht einzufahren. Dabei habe er die 89-Jährige, die sich zu Fuß hinter dem Fahrzeug befand, übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Frau überrollt wurde. Eine Passantin reagierte schnell und leistete Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Ein Krankenwagen brachte die Schwerverletzte zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

