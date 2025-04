LPI-SLF: Hundeanhänger macht sich selbstständig

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Samstag, den 19.04.2025 wurde auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Piesauer Straße in Lichte ein in der Nähe der Laderampe geparkter Ford Ranger erheblich beschädigt. In der Zeit von 13:55 Uhr bis 15:05 Uhr stieß der Fahrer eines unbekanntes Fahrzeug gegen die Beifahrerseite des Ford und verließ mit seinem Fahrzeug unerlaubt den Unfallort. Der verursachte Schaden beträgt etwa ...

mehr