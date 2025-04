Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht in Lichte - Zeugen gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Samstag, den 19.04.2025 wurde auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Piesauer Straße in Lichte ein in der Nähe der Laderampe geparkter Ford Ranger erheblich beschädigt. In der Zeit von 13:55 Uhr bis 15:05 Uhr stieß der Fahrer eines unbekanntes Fahrzeug gegen die Beifahrerseite des Ford und verließ mit seinem Fahrzeug unerlaubt den Unfallort. Der verursachte Schaden beträgt etwa 12000 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell