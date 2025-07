Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls - Unbekannter Mann entwendet Bargeld aus Wohnung - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montagnachmittag (14.07.2025) ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße zu einem Trickdiebstahl gekommen, bei dem ein unbekannter Mann Zutritt zur Wohnung einer Seniorin erlangte und ungefähr 30.000 Bargeld entwendete.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 14:50 Uhr ein Mann an einer Wohnungstür und gab sich der 87-jährigen Bewohnerin gegenüber als einen angeblichen Verwandten aus, zu dem einige Jahre kein Kontakt bestand. Die Geschädigte ließ den Mann in die Wohnung, wo er in einem unbeobachteten Moment die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchte. Nach dem Fund des Bargelds entfernte sich der Dieb aus der Wohnung und dem Haus weiter in nicht bekannte Richtung.

Der Unbekannte wird in einem Alter von ungefähr 40 bis 45 Jahren beschrieben und seine Körpergröße von geschätzten 160 bis 170 cm war eher klein. Er trug blaue Handwerkerkleidung und hatte ein Cappy auf dem Kopf. Es könnte sein, dass die Person sich mit einem Fahrrad vom Tatort entfernte, diese Annahme ist jedoch nicht gesichert.

Die Polizei Bad Segeberg fahndete im Nahbereich des Tatortes nach dem Flüchtigen, jedoch blieb die Suche erfolglos.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen zu diesem Trickdiebstahl und fragt nach Zeugen, die einen Mann mit dem oben beschriebenen Aussehen in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert. - das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt - das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Opfer sind hierbei fast ausschließlich ältere Menschen. Insbesondere beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Von der Bitte nach einem Glas Wasser oder Papier und Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen, dem Vortäuschen eines Verwandtschaftsverhältnisses, um Vertrauen zu gewinnen, bis zu angeblichen Handwerkern sind der Kreativität der Diebe keine Grenzen gesetzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei.

Diese und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Polizeiberatung unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

zu entnehmen.

