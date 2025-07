POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus

Norderstedt (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (16.07.2025) ist es in der Straße Ohlenhoff in Norderstedt-Garstedt zu einer schweren Raubstraftat gekommen, bei der ein älteres Ehepaar in ihrem Haus überfallen wurde. Die Geschädigten mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Tat ist um 07:02 Uhr polizeilich ...

