Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen und Fahrten unter Alkohol-/Drogeneinfluss im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ludwigsau. Am Donnerstag (12.06.), gg. 16:30 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger aus Homberg/Efze mit seinem PKW Ford auf der Bundesstraße 27, von Mecklar kommend, in Richtung Friedlos. Dabei fuhr er im zähfließenden Verkehr auf den vorausfahrenden PKW Mercedes eines 58-Jährigen aus Riedstadt auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 28-Jährigen Anzeichen einer akuten Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Ludwigsau. Am Donnerstag (12.06.), gg. 17:40 Uhr, bog ein 87-Jähriger aus Rotenburg/F. mit seinem PKW VW, zunächst von der Landesstraße 3254, aus Richtung Besengrund kommend, nach links auf die Bundesstraße 27 in Richtung Bebra ein. Beim anschließenden Befahren des mittig gelegenen Beschleunigungsstreifens kam der 87-Jährige zu weit nach rechts auf den nebenliegenden Fahrstreifen und touchierte dabei den PKW Peugeot eines 59-Jährigen aus Nentershausen. Der 59-Jährige versuchte auszuweichen und touchierte in der Folge noch die rechte Leitplanke. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Hersfeld. Am Freitag (13.06.), gg. 23:30 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Polizeistation Bad Hersfeld ein 30-Jähriger aus Bad Hersfeld auf, welcher mit seinem E-Scooter den Gehweg der Friedloser Straße in Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Der 30-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss durfte er seinen Heimweg zu Fuß fortsetzen. Sein Zweirad konnte er sich am Folgetag in nüchternem Zustand wieder bei der Polizei abholen. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rotenburg. Am Donnerstag (12.06.), in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, wurde von einer Verkehrsteilnehmerin ein Dacia Duster auf einem Parkplatz in der Brotgasse zum Parken abgestellt. Als die Verkehrsteilnehmerin wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie im hinteren Bereich ihres Fahrzeugs einen Sachschaden fest. Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Dacia Duster und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Rotenburg unter 06623 / 937-0 in Verbindung zu setzen oder www.onlinewache.hessen.de

Rotenburg. Am Freitagabend (13.06.), gegen 21:40 Uhr, wurde ein 37-jähriger Pkw-Fahrer durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg in der Bahnhofstraße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Pkw-Fahrer deutliche Anzeichen auf einen Drogeneinfluss. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschließend wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell