POL-HS: Radfahrerin nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Geilenkirchen (ots) - Zwischen 08.10 Uhr und 12.30 Uhr drangen Einbrecher am Dienstag (24. Juni) gewaltsam in ein am Falkenweg gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Hierbei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen ein Portmonee mit Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr