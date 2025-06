Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 17.000 Euro bei Telefonbetrug verloren

Erfurt (ots)

Erneut verlor ein Erfurter viel Geld an Betrüger. Der 47-Jährige war am Donnerstagvormittag von einer unbekannten Person angerufen worden. Diese gab sich als Bankmitarbeiter aus und berichtete von angeblichen Unregelmäßigkeiten auf seinem Konto. Der Mann wurde aufgefordert, sein Geld auf ein sogenanntes "Sicherheitskonto" zu überweisen. Daraufhin autorisierte er mehrere Überweisungen und gestattete darüber hinaus die Änderung seiner Zugangsdaten. So verlor er insgesamt über 17.000 Euro an die Betrüger. Samstagnachmittag erstattete er Anzeige bei der Polizei, die die Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet hat.

Echte Bankmitarbeiter fordern am Telefon niemals dazu auf, Überweisungen zu tätigen, Zugangsdaten preiszugeben oder Änderungen am Konto vorzunehmen. Bei Zweifeln sollte das Gespräch beendet und die Bank direkt kontaktiert werden - allerdings nicht über eine Rückruffunktion, sondern über die offiziellen Kontaktdaten der Bank. (SE)

