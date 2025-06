LPI-EF: Auto überschlägt sich

Erfurt (ots) - Am späten Samstagnachmittag kam es in Erfurt im Stadtteil Ilversgehofen aufgrund einer nicht angeleinten Französischen Bulldogge zum Streit unter Einsatz eines Pfeffersprays. Ein 26-jähriger Mann wies dabei einen 40 Jahre alten Hundehalter auf die geltende Leinenpflicht hin, unter anderem deswegen, da seine Katze Freigänger im eigenen Garten sei. Hieraus entstand ein Disput, in welchem diverse Drohungen und Beleidigungen den Besitzer wechselten. Derart in ...

