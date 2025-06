Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stille gesucht - Auseinandersetzung mit Baseballschläger gefunden

Erfurt (ots)

In der Nacht zum 31. Mai 2025 kam es im Erfurter Stadtteil Herrenberg zu einem eskalierenden Nachbarschaftsstreit. Gegen 01:10 Uhr fühlte sich ein 36-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch laute Musik aus einer Nachbarwohnung gestört. In der Absicht, den Lärm direkt anzusprechen, begab er sich zur Wohnung des 44-jährigen Verursachers. Als auf das Klopfen zunächst keine Reaktion erfolgte, wurde der 36-Jährige nachdrücklicher. Schließlich öffnete der Nachbar die Tür - mit einem Baseballschläger in der Hand - und versuchte, auf den Mann einzuschlagen. Der Angriff konnte durch schnelles Ausweichen verhindert werden, woraufhin sich der 36-Jährige in seine Wohnung zurückzog und die Polizei informierte. Die Polizei war rasch vor Ort und nahm Ermittlungen wegen Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung auf. Die Polizei Erfurt weist eindringlich daraufhin, dass bei nachbarschaftlichen Konflikten - insbesondere Ruhestörungen - zunächst auf ein friedliches Miteinander gesetzt werden sollte. Ist dies nicht möglich und die Situation droht zu eskalieren, ist es immer ratsam die Polizei als neutrale rechtsstaatliche Instanz rechtzeitig zu verständigen. (FH)

