Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hund Katze Pfeffer

Erfurt (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es in Erfurt im Stadtteil Ilversgehofen aufgrund einer nicht angeleinten Französischen Bulldogge zum Streit unter Einsatz eines Pfeffersprays.

Ein 26-jähriger Mann wies dabei einen 40 Jahre alten Hundehalter auf die geltende Leinenpflicht hin, unter anderem deswegen, da seine Katze Freigänger im eigenen Garten sei. Hieraus entstand ein Disput, in welchem diverse Drohungen und Beleidigungen den Besitzer wechselten. Derart in Bedrängnis gebracht, wusste sich der 26-Jährige vermeintlich nur durch Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes zu erwehren, wobei er sein Gegenüber durch Augenreizungen leicht verletzte. Dieser entfernte sich zunächst, jedoch nur, um seinen Hund nach Hause zu bringen um dann zum Ort des Geschehens zurückzukehren und den Konflikt wieder aufleben zu lassen. Alle Beteiligten konnten durch die hinzugerufene Polizei festgestellt werden. Beide Seiten stehen nun in Erwartung diverser Strafanzeigen u.a. aufgrund gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell