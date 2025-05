Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 54-Jährigen auf der Autobahn 40 in Straelen; der Mann muss nun für 330 Tage ins Gefängnis

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Die Bundespolizei hat im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 40 am Rastplatz Tomm Heide einen 54-jährigen Türken bei der Einreise aus den Niederlanden in das Bundesgebiet verhaftet. Die Staatsanwaltschaft in Hannover suchte den Reisenden mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Steuerhinterziehung. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 26.400 Euro bezahlen oder eine 330-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle zum Haftantritt in das Gefängnis in Moers-Kapellen gebracht, da er den erforderlichen Geldbetrag nicht aufbringen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell