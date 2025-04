Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich/Beeck: Mann wirft mit Steinen auf Autos - Tatverdächtiger identifiziert

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13. April) meldeten mehrere Autofahrer, dass ein zunächst unbekannter Mann im Bereich einer Eisenbahnbrücke an der Papiermühlenstraße/Honigstraße in der Zeit von 22:30 Uhr bis 00:30 Uhr Steine auf fahrende Autos warf und beleidigende Äußerungen von sich gab.

Die Fahrzeugführer verständigten die Polizei und gaben übereinstimmende Personenbeschreibungen des Mannes ab. Nach ersten Erkenntnissen soll der Werfer auf sowie unter der Brücke und neben der Fahrbahn gestanden haben, während er mit Steinen schmiss.

An insgesamt sechs Autos stellten die Polizisten Beschädigungen fest. Die Beamten sicherten rund um den Tatort Spuren. Eine 60-jährige Opel Fahrerin erlitt durch einen Steinwurf leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Im Rahmen der Fahndung hatten zivile Einsatzkräfte im Bereich der Beecker Straße/Im Weidekamp einen Mann im Visier, auf den die zuvor abgegebene Personenbeschreibung passte. Da der 29-Jährige einen berauschten Eindruck machte, ordnete die Staatsanwaltschaft Duisburg die Entnahme einer Blutprobe an.

Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob der junge Mann für alle Taten im Verdacht steht und was sein Motiv war, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Er muss sich nun mit einem Strafverfahren u. a. wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs auseinandersetzen.

