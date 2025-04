Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Brand in einem leer stehenden Gebäude - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Montagabend (14. April, 18:32 Uhr) kam es in einem leer stehenden Gebäude an der Düsseldorfer Straße/Engelbertstraße zu einem Brand. Neben der Feuerwehr eilten auch Einsatzkräfte der Duisburger Polizei zum Brandort. Für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr sperrten diese die Düsseldorfer Straße/Sternbuschweg in Fahrtrichtung Buchholz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Nach bisherigem Kenntnisstand wertet die Staatsanwaltschaft Duisburg die Tat als Brandstiftung. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

