POL-DU: Alt-Homberg: Gebäudebrand - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots) - Am Montagabend (14. April, 18:32 Uhr) kam es in einem leer stehenden Gebäude an der Düsseldorfer Straße/Engelbertstraße zu einem Brand. Neben der Feuerwehr eilten auch Einsatzkräfte der Duisburger Polizei zum Brandort. Für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr sperrten diese die Düsseldorfer Straße/Sternbuschweg in Fahrtrichtung Buchholz. ...

