Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfall an Tankstelle

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 13.05.2025, gegen 17:30 Uhr beabsichtigte ein 64-jähriger Fahrer eines LKWs mit Auflieger eine Tankstelle in Richtung B314 zu verlassen. Durch das ausschwenkende Heck des Aufliegers wurde ein an der Zapfsäule parkender Porsche beschädigt. Es entstand Sachschaden von mindestens 40.000EUR. Verletzt wurde niemand. CE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell