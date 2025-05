Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Verdacht Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer steht im Verdacht am Dienstag, 13.05.2025, gegen 08.50 Uhr, bei mehreren Überholmanövern auf der Landstraße 134 womöglich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet zu haben. Eine Pkw-Fahrerin meldete einen schwarzen Mercedes-Benz, dessen Fahrer auf der Landstraße 134 zwischen Hammerstein und Wollbach, in Fahrtrichtung Rümmingen, mehrere Verkehrsteilnehmer überholt habe und es dabei zu gefährlichen Situationen mit dem Gegenverkehr gekommen sein soll. Mehrere entgegenkommende Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerinnen mussten wegen den Überholvorgängen des schwarzen Mercedes-Benz ausweichen und seien mit ihren Fahrzeugen in das Bankett gefahren. Im Nachgang konnte der 20-jährige Fahrer des Mercedes-Benz von der Polizei kontrolliert werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht nun Verkehrsteilnehmer, welche durch die Überholvorgänge des 20-Jährigen womöglich gefährdet wurden.

