Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Brand verursacht rund 50.000 Euro Sachschaden - eine Person mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand rückten am Dienstag, 13.05.2025, gegen 00.30 Uhr Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in den Konstanzer Äcker aus. Vor Ort waren Flammen aus einer Dachgaube mit kleinem Balkon erkennbar. Zwei Bewohner befanden sich noch im Gebäude, konnten dieses anschließend jedoch selbständig verlassen. Zuvor versuchten sie das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen, was jedoch misslang. Anschließend löschten die Feuerwehren Lauchringen und Tiengen den Brand. Ein Bewohner bekam im Laufe des Einsatzes gesundheitliche Probleme und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Durch das Feuer wurden der Balkon und der Fenster-Bereich erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. MD/CE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell