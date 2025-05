Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Lkw verursacht Totalschaden an Fahrzeug und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Lkw-Fahrer bog am Montag, 12.05.2025, gegen 08.30 Uhr von der Breite Straße in die Bahnhofstraße nach rechts ein und beschädigte mit seinem ausschwenkenden Heck einen am linken Fahrbahnrand geparkten Land Rover. Anschließend entfernte sich der Lkw in Richtung Bahnhof. Zeugen konnten den Vorgang aus einiger Entfernung beobachten. Laut diesen handelte es sich um einen großen weißen Lkw mit festem Aufbau und der Aufschrift "Logistik". Der Land Rover wurde auf der linken Seite komplett beschädigt. Es dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Lkw geben können. MD/CE

