Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw fährt auf Autobahn auf einen stehenden Sattelzug auf - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 13.05.2025, gegen 14.20 Uhr, fuhr auf der Autobahn A 98 ein 62-jähriger Pkw-Fahrer auf einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Sattelzug auf. Der 66-jährige Fahrer des Sattelzuges befuhr die Autobahn in Richtung Rheinfelden und musste aufgrund der Vorsortierung des Schwerverkehrs an einer Rot geschalteten Lichtzeichenanlage auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte den stehenden Sattelzug wohl zu spät und kollidierte mit dem Heck des Sattelaufliegers. Der Pkw-Fahrer machte nur leichte Verletzungen geltend. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Der im Heckbereich stark beschädigte Sattelzug wurde von der Polizei zu einer Werkstatt begleitet. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt zeitweise komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell