Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Nottulner Straße/Roller frisiert - Fahrer versucht zu flüchten

Coesfeld (ots)

Gute Gründe, sich nicht kontrollieren zu lassen, hatte ein 17-jähriger Nottulner am Freitag (13.06.) gegen 07.45 Uhr in Billerbeck: Bereits zwei Tage zuvor war er mit seinem Kleinkraftrad, was lediglich eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreichen darf, mit 91 km/h geblitzt worden. Da das Kennzeichen aber nicht mit den Daten des Fahrzeugs übereinstimmte, liefen die Ermittlungen zum Fahrzeugführer noch. Zur o.g. Tatzeit erkannten Beamte des Verkehrsdienstes des Verdächtigen im fließenden Verkehr und beabsichtigten, ihn zu kontrollieren. Der Tatverdächtige versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch durch einen Polizeibeamten festgehalten werden. Beide stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. Bei der sich anschließenden Kontrolle konnten umfangreiche technische Veränderungen des Kleinkraftrades festgestellt werden, die die Höchstgeschwindigkeit mehr als verdoppelten. Im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist der 17-jährige nicht. Zudem war ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht, welches nie zu diesem Fahrzeug gehörte. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung.

