Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Messingweg/Einbruch in Praxisräume

Coesfeld (ots)

Unbekannte Tatverdächtige drangen im Zeitraum zwischen Mittwoch (11.06.), 16.30 Uhr und Donnerstag (12.06.), 07.45 Uhr gewaltsam in die Räume einer Praxis ein. Sie hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten sowie sämtliche Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, ein Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Einbruch in eine Praxis in Lüdinghausen wird geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

