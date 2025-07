Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 27.07.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Körperliche Auseinandersetzung

Aurich - Am Freitagmittag, um 12:20 Uhr, kam es in der Straße "Am Pferdemarkt" in Aurich zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei beleidigte ein 35-jähriger Mann das spätere 26-jährige Opfer. In der Folge griffen der 35-jährige und ein 36-jähriger Begleiter das Opfer an und schlugen es. Ein Strafverfahren wurde gegen die beiden Verursacher eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ihlow - Zu einem Unfall mit einer verletzten Person kam es am Samstagnachmittag gegen 17:10 Uhr. Eine 31-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW (VW) die Friesenstraße in Ihlow. Aus noch unbekannten Gründen übersah sie einen, am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten, PKW (Opel) und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen eine Straßenlaterne geschoben. Die Fahrerzeugführerin des VW verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Altkreis Norden

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hage - Am Samstagnachmittag, zwischen 15:45 Uhr und 16:10 Uhr, wurde ein PKW der Marke Seat in der Straße Am Edenhof in Hage beschädigt. Der PKW war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes geparkt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931/9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Brand griff auf Tribüne über

Ochtersum - Zu einem Brand kam es am frühen Sonntragmorgen auf dem Sportplatz in Ochtersum. Unbekannte Täter hatten vermutlich in einem Papiercontainer ein Feuer entfacht. Das Feuer griff dann auch auf eine naheliegende Tribüne über. Der Papiercontainer wurde gänzlich zerstört. Bei der Tribüne wurden u. a. die Sitzbänke und das Dach beschädigt. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr Ochtersum schnell gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei Unfall tödlich verletzt

Friedeburg - Am Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr, kam es in Etzel auf der B436 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der 62-jährige Fahrer eines Renault aus Wiesmoor befuhr zur Unfallzeit die B436 aus Friedeburg kommend in Richtung Wilhelmshaven. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann ausgangs einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Straßenbaum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Für den Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät und er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße musste mehrere Stunden für die Bergung und Unfallaufnahme gesperrt werden.

Radfahrer kollidieren

Holtgast - Am Samstagvormittag kam es auf der Norder Landstraße in Holtgast zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Im Begegnungsverkehr auf dem Radweg touchierten sich die Lenker einer 65-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Trier und einem 27-jährigen Fahrradfahrer aus Esens. Beide Beteiligten stürzten, wobei die Frau aus Trier leicht verletzt wurde.

Vom Unfallort geflüchtet

Carolinensiel - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in Carolinensiel. Hier wurde in der Zeit von 11:30 bis 18:00 Uhr ein blauer Nissan Qashqai beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462/9110, in Verbindung zu setzen.

Betrunken in Straßengraben gefahren

Blomberg - Ein 74-jähriger Blomberger wollte am frühen Sonntagmorgen mit seinem Pkw von einem Grundstück auf den Linienweg in Richtung Blomberg fahren. Hierbei geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in dem anliegenden Graben zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Dunum - Einem 36-jährigen Fahrer eines VW Golf wurde am frühen Sonntagmorgen die regennasse Fahrbahn auf dem Alten Postweg in Dunum zum Verhängnis. Der Mann aus Esens geriet hier von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Erdwall. Bei der Unfallaufnahme wird Alkoholgeruch festgestellt. Die Überprüfung ergab einen Wert von 1 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

