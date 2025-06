Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist am Silbersee - 2506132

Ratingen (ots)

Am Sonntag, 29. Juni 2025, entblößte sich in Ratingen ein Mann vor einer 34-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13 Uhr war die Düsseldorferin mit einer weiteren Spaziergängerin am Ufer des Silbersees unterwegs. In einem Waldstück oberhalb des Sees bemerkten die Frauen einen Mann, der sich bei ihrem Näherkommen zu ihnen umdrehte und dabei sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die 34-jährige Düsseldorferin und ihre Begleitung entfernten sich und informierten umgehend die Polizei. Diese nahm die Ermittlungen auf. Eine Beschreibung des Täters liegt vor:

- circa 30 bis 40 Jahre alt - 1,80 bis 1,85 Meter groß - kräftige Statur, schwarzer Vollbart - bekleidet mit T-Shirt, Hose und schwarzes Basecap

Die Polizei fragt: Wer hat am Silbersee im genannten Zeitraum Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 / 9981-6210 jederzeit entgegen.

