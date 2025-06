Polizei Mettmann

POL-ME: Rennradfahrer kollidiert mit Fußgänger - 2506130

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Sonntag, 29. Juni 2025, kam es in Ratingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Rennrad die Speestraße in Richtung Lintorfer Markt. Dabei ignorierte er nach Zeugenaussagen das Rotlicht einer Ampelanlage und fuhr in der Folge einen 62-jährigen Ratinger an, der gerade am Lintorfer Markt über die Fußgängerfurt ordnungsgemäß die Fahrbahn betreten hatte.

Der Fußgänger wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und von den eingesetzten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell