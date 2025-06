Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Überholvorgang verunfallt und von der Fahrbahn abgekommen - 2506128

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Am Freitagabend, 27. Juni 2025, verunfallte eine 31-jährige Audi-Fahrerin, als sie in Monheim am Rhein einen BMW 1er einer 60-Jährigen überholen wollte. Die Audi-Fahrerin kollidierte mit dem BMW und kam anschließend von der Fahrbahn ab, wobei gleich mehrere geparkte Autos beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19:45 Uhr befuhr eine 31-Jährige aus Monheim am Rhein in einem Audi Q7 die Niederstraße in Richtung Krischerstraße. In Höhe der Hausnummer 18 hatte sie nach Zeugenangaben die Absicht, mit überhöhter Geschwindigkeit den vorausfahrenden BMW 1er einer 60-Jährigen zu überholen. Als ihr auf der Gegenfahrbahn ein Auto entgegenkam, lenkte die 31-Jährige ihren Audi zurück auf ihre Fahrspur wobei sie jedoch auf das Heck des BMW 1er auffuhr. Der BMW der 60-Jährigen wurde hierdurch auf einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A3 geschoben. Der Audi Q7 der 31-Jährigen kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und kollidierte mit gleich drei dort abgestellten Autos.

Die 31-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie nach einer erstmedizinischen Versorgung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die 60-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Sowohl der Audi als auch der BMW wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von mindestens 30.000 Euro.

Die Einsatzkräfte der Polizei leiteten gegen die Monheimerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch ein grob verkehrswidriges Verhalten beim Überholen ein und stellten den Führerschein der 31-Jährigen sicher.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell