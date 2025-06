Polizei Mettmann

POL-ME: Anhänger in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - 2506127

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Samstag, 28. Juni 2025, wurde ein Anhänger, der in Langenfeld-Berghausen in einer Parkbucht abgestellt war, in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 01:20 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge Feuerwehr und Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass ein Anhänger, der auf der Straße Am Alten Broich in Höhe der Hausnummer 123 abgestellt war, in Brand stand.

Dank eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass der Anhänger der Marke Humbaur vollständig abbrannte.

Die Polizei schätzt, dass durch den vermutlich vorsätzlich gelegten Brand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden ist und leitete ein Verfahren ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Straße Am Alten Broich verdächtige Personen beobachtet oder kann Angaben zu den bisher unbekannten Täterinnen oder Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell