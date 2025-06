Polizei Mettmann

POL-ME: Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt (Monheim) -2506124-

Mettmann (ots)

Am Samstag, 28.06.2025, kam es gegen 12:50 Uhr in Monheim auf der Opladener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 37-jähriger Mann aus Hilden befuhr mit seinem PKW der Marke Skoda die Opladener Straße in Richtung Langenfeld. In Höhe der Fa. LIDL wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne dabei den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen und übersah dabei einen Zweiradfahrer, der auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Richtung fuhr. Der Zweiradfahrer, ein 17-jähriger Langenfelder, wurde auf seinem Kleinkraftrad von dem plötzlichen Fahrstreifenwechsel überrascht und konnte eine Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Er stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt wurde. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen besteht hauptsächlich aus Lackkratzern.

Original-Content von: Polizei Mettmann