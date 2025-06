Polizei Mettmann

POL-ME: Mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt - 2506126

Wülfrath (ots)

Am Freitagabend, 27. Juni 2025, haben bisher unbekannte Täterinnen oder Täter eine mobile Toilettenkabine in Wülfrath-Aprath in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18:45 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei sowie die Feuerwehr wegen eines Brandausbruchs an einer Toilettenkabine, die auf einem Zuweg zwischen dem Bahnhof Wülfrath und dem dort angrenzenden Wohngebiet aufgestellt war.

Dank eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass das Toilettenhäuschen durch den Brand vollständig zerstört wurde. Dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf circa 1.000 Euro geschätzt wird.

Die Polizistinnen und Polizisten gehen nach dem ersten Ermittlungsstand davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und leiteten ein Verfahren ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und fragt:

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an dem Brandort gemacht oder kann Angaben zu den Täterinnen odern Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

