POL-ME: Goldarmband von 87-Jähriger geraubt - die Polizei ermittelt - 2506129

Hilden (ots)

Am Samstagabend, 28. Juni 2025, wurde in Hilden einer 87-Jährigen auf der Straße ihr Armband geraubt, nachdem man sie zuvor in ein Gespräch verwickelt hatte. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18:50 Uhr hielt sich eine 87-Jährige auf der Hummelsterstraße auf, als ein weißes Auto neben ihr hielt und eine Frau nach einer Apotheke fragte. Während die hilfsbereite Seniorin der Frau den Weg erklärte, griff diese plötzlich nach dem Goldarmband und entwendete es ihr gewaltsam.

Anschließend floh die Täterin in dem Auto in unbekannte Richtung.

Die 87-Jährige alarmierte folgerichtig die Polizei, die ein entsprechendes Verfahren einleitete.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt:

Wer hat zur Tatzeit auf der Hummelsterstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann zu dem flüchtigen weißen Auto oder der unbekannten Täterin Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

