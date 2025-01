Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendliche mehrerer Straftaten verdächtig

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (30.01.2025, 13:20 Uhr) stellten Polizisten zwei Jugendliche fest, die im Verdacht stehen, eine Vielzahl von Straftaten begangen zu haben. Ein Hinweisgeber teilte der Polizei mit, dass er in einem Wohnhaus an der Schnurstraße verdächtige Feststellungen in einer Wohnung gemacht habe. Zudem sollte ein Jugendlicher kurz zuvor mit einem gestohlenen Transporter von der Örtlichkeit weggefahren sein. Im Zuge der polizeilichen Fahndung, konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Nähe des Einsatzortes festgestellt werden. Als das Fahrzeug kontrolliert werden sollte, setzte der Fahrer es in Bewegung und entfernte sich über die Heckinghauser Straße. In der nahegelegenen Rübenstraße konnte das Fahrzeug bedingt durch Sperrpoller nicht weiterfahren. In der Folge verließen beide Insassen das Fahrzeug und flüchteten. Einen 18-Jährigen konnten die Beamten fußläufig verfolgen und festnehmen. Der zweiten männlichen Person gelang zunächst die Flucht. Zivile Polizisten stellten den zweiten Insassen des Fahrzeugs (17) in der Nähe und nahmen ihn ebenfalls fest. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die Jugendlichen im Verdacht für eine Vielzahl von Straftaten (Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl, Verstoß gegen das Waffengesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren unter dem Einfluss von Drogen, Verkehrsunfallflucht) verantwortlich zu sein. Da vermutlich beide das Fahrzeug geführt hatten und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen, mussten sie eine Blutprobe abgeben. Dabei leistete der 18-Jährige Widerstand. Beide konnten keine Fahrerlaubnis vorweisen. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde der 18-Jährige entlassen. Der 17-Jährige wurde seiner Mutter übergeben. Beide erwarten Strafanzeigen und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell