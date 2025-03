Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250324 - 0312 Frankfurt Nieder-Eschbach - Geldeinfärbesystem bei Geldautomatensprengung ausgelöst - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(rü) Heute Morgen (24.März 2025) meldeten gegen 03:35 Uhr mehrere Zeugen über den polizeilichen Notruf im Bereich der Berner Straße zwei laute Knallgeräusche. Sofort hinzugezogene Streifen stellten vor Ort einen aufgesprengten, freistehenden Geldausgabeautomaten (GAA) vor der Hausnummer 56 fest. Durch die Detonation wurde eine Sicherungsmaßnahme des Geldautomaten ausgelöst, so dass das darin enthaltene Bargeld mit grüner Farbe markiert und damit wertlos wurde. Ein Trümmerteil des Automaten wurde in Folge der Explosion mehrere Meter weit in die Hausfassade eines gegenüberliegenden Gebäudes geschleudert. Personen wurden dabei nicht verletzt. Zeugen konnten beobachten, wie zwei maskierte Täter mit einem Motorrad vom Tatort flüchteten.

Sowohl die Summe der durch die Sprengung verursachten Schäden, als auch die Höhe des Diebesgutes sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder zu den Tätern geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell