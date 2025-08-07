PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher machen Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart- Birkach (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (03.08.2025) und Mittwoch (06.08.2025) in ein Einfamilienhaus in der Rotwiesenstraße eingebrochen. Die Täter stiegen zwischen Sonntag, 21.00 Uhr und Mittwoch, 17.00 Uhr auf den Balkon im Ersten Stock und schlugen eine Scheibe ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen ersten Erkenntnissen zufolge eine Spielekonsole, Bargeld und Bekleidung. Anschließend flüchteten sie über die Terrassentür. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

