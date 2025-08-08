Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart- Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (06.08.2025) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Die Beamten trafen den 28-Jährigen im Rahmen eines anderen Einsatzes in einer Wohnung an der Mittenfeldstraße an. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten rund 500 Gramm Marihuana, 50 Gramm Haschisch und eine Machete. Der 28-Jährige mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit wurde einem Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

