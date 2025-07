Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter kurz nach Mitternacht in Nattheim zu Gange. Auf einem Gelände im Heidenheimer Weg schnitt der Einbrecher ein Loch in den Zaun. So gelangte er auf das Firmengelände. An einer Holzhütte öffnete der Unbekannte gewaltsam ein Fenster. In der Hütte lagerten ...

mehr